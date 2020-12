Banco Inter terá 60% da fintetch Meu Acerto

A parceria comercial entre as duas empresas começou há três anos, em 2017 (foto: Reprodução/Pixabay)

O Banco Inter divulgou que assumiu o controle da fintech Meu Acerto, onde já participava de forma mais “discreta”. Com a aquisição, passa a ter 60%, enquanto os outros participantes compartilham apenas de 40% dos negócios que envolvem brasileiros em situação de inadimplência.





O Inter informou que o novo negócio vai acelerar, de certa forma, os pilares de cobrança, reativação e retenção de bases de clientes. O objetivo é “aumentar” a vantagem do Banco junto aos outros que também atuam no mercado digital.





Em conversa com o Valor Investe, o CEO do Inter, João Vitor Menin, disse que a empresa “pretende desenvolver as sinergias entre os serviços oferecidos pelo Inter e as atividades exercidas pela Meu Acerto” através do resultado da aquisição.

Desde o ínicio da sua atuação, o Banco possui clientes dos mercados financeiro e de telecomunicações. Para Menin, “a operação vai proporcionar a aceleração do desenvolvimento de competências de reativação de bases de clientes, além de atividades de cobrança e recuperação de crédito mais eficientes, modernas e mais integradas ao perfil tecnológico e inovador do Inter”.





De acordo com o Inter, a aquisição veio de forma natural e não premeditada, visto que a parceria comercial entre as duas empresas começou há três anos, em 2017. “Conhecemos de perto o potencial das ferramentas desenvolvidas pela empresa. Entendemos que os dois lados ganham com esta operação à medida que o Inter poderá contribuir para o desenvolvimento da tecnologia ao aportar capital financeiro e governança, permitindo à empresa se desenvolver mais rapidamente”, afirmou João Vitor Menin.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira