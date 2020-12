OCDE/Pereira: Se não houver vacinação, a recuperação vai ser mais lenta

O diretor do Departamento de Economia da OCDE, Álvaro Santos Pereira, avaliou nesta quarta-feira, 16, que o desenrolar dos programas de vacinação contra a covid-19 nos próximos meses será fundamental para a recuperação da economia global.



"Se não houver vacinação, a recuperação vai ser mais lenta. Mas se as pessoas começarem a ver uma luz no fim do túnel, haverá um retorno da demanda em todos os países. Se as coisas melhorem com a aplicação da vacina, o próprio Brasil pode ser favorecido" acrescentou, no evento de lançamento do Relatório Econômico de 2020 da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) sobre o Brasil.