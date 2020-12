Preço da picanha varia 218% entre estabelecimentos da Grande BH

Variação entre o menor e o maior preço da picanha passou dos 200% na Região Metropolitana de Belo Horizonte (foto: Pixabay.com/Reprodução)



O quilo da fraldinha mostrou uma variação de 159%, com valores entre R$ 26,99 e R$ 69,92, seguido da maminha, oscilando entre R$ 29 e R$ 59,95 (106%), enquanto o contrafilé mais barato é vendido a R$ 34,99 e o mais caro a R$ 69,90, chegando a 99,91% de diferença.





Cortes suínos



Quem pretendia de safar do peso no bolso buscando alternativas, não encontrou muitas saídas. As carnes suínas variaram 199% no quilo da bisteca com costela, entre R$ 14,99 e R$ 44,95. O quilo do pernil com osso custa de R$11,90 a R$ 32,95, (176%).



O toucinho, tradicional tiragosto e presente em diversos pratos da culinária mineira, mostrou-se um verdadeiro vilão ao apreciadores de iguarias como o torresmo, 138% entre o preço mais baixo, R$ 14,99, e o mais alto, R$ 35,80.



Nem mesmo a menos nobre salsicha escapou de ser obrigado a pesquisar. O quilo custa de R$ 7,99 a R$ 13,99 uma diferença de 75% entre os estabelecimentos.

Frango

Entre as aves mais apreciadas pelo consumidor brasileiro, o frango, na Grande BH não ficou para trás, com os valores alcançando voos de até 174% de diferença entre um estabelecimento e outro.



Quem optou pelo consumo de coxa e sobrecoxa encontrou preços variando entre R$ 7,99 e R$ 21,95. O coraçãozinho ficou a pouco do recorde dos produtos aviários, 110% entre o menor preço (R$ 18,99) e o maior (R$ 39,95).



O quilo do frango resfriado custa de R$ 7,49 a R$ 10,99, com uma variação de 46%, e o quilo do peito resfriado entre R$ 7,99 e R$13.95, um aumento de 74%.

Queda de preço imperceptível

De acordo com a pesquisa, os preços das carnes bovinas, suínos e frangos tiveram uma pequena queda nos últimos 30 dias, depois de um longo período de aumentos quase imperceptível para o consumidor final, se comparados aos preços médios nos últimos 30 dias.



O preço médio da maminha, que custava R$ 38,46, caiu para R$ 38,23, uma queda de 0.6%; da alcatra, a queda foi de 0,52%, com o preço caindo de R$ 42 para R$ 41,79. E a picanha passou de R$ 55,08 para R$ 54,81, uma pequena redução de 0,48%.

O quilo dos cortes suínos também tiveram pequenas quedas na média de preços. O quilo da bisteca passou de R$ 21,19 para R$ 21,12, uma redução de 0,34%. O lombinho suíno passou de R$ 22,64 para R$ 22,54, (-0,44%). E quanto ao frango, o quilo da asa resfriada caiu de R$ 18,40 para R$ 18,33, redução de 0,39%. Coxa e sobre coxa - 0,49%, o preço médio que era de R$ 10,69 passou para R$ 10,64 , e o peito resfriado baixou, em média, de R$ 10,05 para R$ 10,01 , uma redução de 0.40%.

Exportações de carne bovina bateram recorde

As exportações de carne bovina do Brasil cresceram 10% em volume em novembro, com as compras chinesas voltando a aumentar em relação ao mês anterior, apontou a Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo).

A exportação em novembro atingiu o recorde no ano com uma movimentação de 197,8 toneladas (in natura e processada) e receita de US$ 844,8 milhões, praticamente estável em relação ao mesmo período do ano passado.

A China aumentou suas compras de 109 mil toneladas em outubro para 123 mil toneladas em novembro, segundo a associação. No acumulado do ano, as exportações atingiram a 1,85 milhão de toneladas, versus 1,7 milhão no mesmo período de 2019. As receitas alcançaram US$ 7,7 bilhões até novembro de 2020, contra US$ 6,8 bilhões no mesmo período de 2019.

Depois da China o maior comprador do produto foi o Egito, com 122.753 toneladas até novembro (queda de 23,7% em relação a 2019). Na terceira posição veio o Chile com 56.373 toneladas (-21,1%); em quarto lugar ficou a Rússia, com 56.373 toneladas (-14,8%), segundo a Abrafrigo.