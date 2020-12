BC e Febraban lançarão Programa de Aceleração de projetos de educação financeira

O Banco Central (BC) e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) lançam nesta terça-feira, 14, às 9 horas, o Programa de Aceleração Meu Bolso em Dia Febraban. De acordo com o BC, "a iniciativa tem como objetivo impulsionar empresas com projetos de educação financeira com alto potencial de ganho de escala, visando ao desenvolvimento de soluções inovadoras, abrangentes, inclusivas e gratuitas para o usuário final".



Serão investidos R$ 1 milhão pela Febraban em mentorias, workshops e aportes financeiros.



O diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do BC, Mauricio Moura, e o presidente da Febraban, Isaac Sidney, participam do evento e farão um balanço dos projetos desenvolvidos no âmbito do acordo de cooperação técnica entre o BC e a Febraban para o desenvolvimento de ações coordenadas de educação financeira.



O evento terá transmissão pelo canal da Febraban no YouTube e pela plataforma noomis.