Instabilidade foi causada por queda no sistema de autenticação, diz Google

A causa da instabilidade que derrubou os sistemas do Google por quase uma hora na manhã desta segunda-feira, 14, foi uma queda em seu sistema de autenticação, segundo nota da empresa enviada ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. "Os serviços que requerem login de usuários apresentaram altas taxas de erro durante esse período", fala a companhia.



Usuários no mundo todo relataram nas redes sociais problemas de acesso em serviços como Gmail, YouTube, Drive, Meet, Classroom, entre outros.



Segundo o Google, os primeiros erros foram relatados às 8h47 (horário de Brasília) e persistiram até 9h32, quando foi resolvido o incidente. "Todos os serviços estão restaurados. Pedimos desculpas aos afetados e iremos conduzir uma revisão minuciosa para garantir que isso não ocorra novamente no futuro", conclui a nota.