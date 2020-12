Moody's revisa ratings de bancos como Bradesco, BB, Santander, Itaú e Caixa

A Moodys anunciou, nesta sexta-feira, 11, a revisão dos ratings de 28 bancos brasileiros, entre eles Bradesco, Santander, Itaú Unibanco, BNDES, Caixa e Banco do Brasil. Quase todos tiveram as notas de depósito de longo prazo em moeda estrangeira elevadas. A exceção foi o ING Bank N.V (São Paulo), cuja classificação em divisa local foi rebaixada de "A3" para "Baa2".



Em comunicado, a agência informou que a decisão foi motivada por mudanças na metodologia para tetos em moedas estrangeira e local. "Os tetos por país indicam o nível de rating mais alto que geralmente pode ser atribuído às obrigações financeiramente mais fortes de emissores domiciliados em um país", explicou.



Confira a lista de ratings afetados:



Banco ABC Brasil S.A.



Rating de depósito de longo prazo em moeda estrangeira e na escala global, elevado para Ba2 de Ba3, perspectiva permanece estável



Banco Alfa de Investimento S.A.



Rating de depósito de longo prazo em moeda estrangeira e na escala global, elevado para Ba2 de Ba3, perspectiva permanece estável



Banco BOCOM BBM S.A.



1) Rating de depósito de longo prazo em moeda estrangeira e na escala global, elevado para Ba1 de Ba3, perspectiva permanece estável



2) Rating de risco de contraparte de longo prazo em moeda estrangeira, elevado para Baa3 de Ba1



3) Rating de risco de contraparte de curto prazo em moeda estrangeira na escala global, elevado para Prime-3 de Not Prime





Banco Bradesco S.A.



Rating de depósito de longo prazo em moeda estrangeira e na escala global, elevado para Ba2 de Ba3, perspectiva permanece estável





Banco BTG Pactual S.A.



Rating de depósito de longo prazo em moeda estrangeira e na escala global, elevado para Ba2 de Ba3, perspectiva permanece estável



Banco BV



Rating de depósito de longo prazo em moeda estrangeira e na escala global, elevado para Ba2 de Ba3, perspectiva permanece estável



Banco Cetelem S.A.



1) Rating de depósito de longo prazo em moeda estrangeira e na escala global, elevado para Ba1 de Ba3, perspectiva alterada para negativa de estável



2) Rating de risco de contraparte de longo prazo em moeda estrangeira, elevado para Baa3 de Ba1



3) Rating de risco de contraparte de curto prazo em moeda estrangeira na escala global, elevado para Prime-3 de Not Prime



Banco Citibank S.A.



1) Rating de depósito de longo prazo em moeda estrangeira e na escala global, elevado para Baa3 de Ba3, perspectiva permanece estável



2) Rating de depósito de curto prazo em moeda estrangeira na escala global, elevado para Prime-3 de Not Prime



3) Rating de risco de contraparte de longo prazo em moeda estrangeira, elevado para Baa3 de Ba1



4) Rating de risco de contraparte de curto prazo em moeda estrangeira na escala global, elevado para Prime-3 de Not Prime



Banco Daycoval S.A.



Rating de depósito de longo prazo em moeda estrangeira e na escala global, elevado para Ba2 de Ba3, perspectiva permanece estável



Banco do Brasil S.A.



Rating de depósito de longo prazo em moeda estrangeira e na escala global, elevado para Ba2 de Ba3, perspectiva permanece estável



Banco do Estado de Sergipe S.A.



Rating de depósito de longo prazo em moeda estrangeira e na escala global, elevado para Ba2 de Ba3, perspectiva alterada para negativa de estável



Banco do Estado do Para S.A.



Rating de depósito de longo prazo em moeda estrangeira e na escala global, elevado para Ba2 de Ba3, perspectiva permanece estável



Banco do Nordeste do Brasil S.A.



Rating de depósito de longo prazo em moeda estrangeira e na escala global, elevado para Ba2 de Ba3, perspectiva permanece estável



Banco Ford S.A.



Rating de depósito de longo prazo em moeda estrangeira e na escala global, elevado para Ba2 de Ba3, perspectiva alterada para negativa de estável



Banco Mizuho do Brasil S.A.



1) Rating de depósito de longo prazo em moeda estrangeira e na escala global, elevado para Baa3 de Ba3, perspectiva permanece estável



2) Rating de risco de contraparte de longo prazo em moeda estrangeira, elevado para Baa3 de Ba1



3) Rating de depósito de curto prazo em moeda estrangeira na escala global, elevado para Prime-3 de Not Prime



4) Rating de risco de contraparte de curto prazo em moeda estrangeira na escala global, elevado para Prime-3 de Not Prime





Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social- BNDES



Rating de depósito de longo prazo em moeda estrangeira e na escala global, elevado para Ba2 de Ba3, perspectiva permanece estável



Banco Psa Finance Brasil S.A.



Rating de depósito de longo prazo em moeda estrangeira e na escala global, elevado para Ba2 de Ba3, perspectiva permanece estável



Banco RCI Brasil S.A.



Rating de depósito de longo prazo em moeda estrangeira e na escala global, elevado para Ba2 de Ba3, perspectiva permanece estável



Banco Safra S.A.



Rating de depósito de longo prazo em moeda estrangeira e na escala global, elevado para Ba2 de Ba3, perspectiva permanece estável



Banco Santander (Brasil) S.A.



1) Rating de depósito de longo prazo em moeda estrangeira e na escala global, elevado para Ba1 de Ba3, perspectiva permanece estável



2) Rating de risco de contraparte de longo prazo em moeda estrangeira, elevado para Baa3 de Ba1



3) Rating de risco de contraparte de curto prazo em moeda estrangeira na escala global, elevado para Prime-3 de Not Prime



Banco Santander (Brasil) S.A. - Cayman Br



1) Rating de risco de contraparte de longo prazo em moeda estrangeira, elevado para Baa3 de Ba1



2) Rating de risco de contraparte de curto prazo em moeda estrangeira na escala global, elevado para Prime-3 de Not Prime



Banco Sofisa S.A.



Rating de depósito de longo prazo em moeda estrangeira e na escala global, elevado para Ba2 de Ba3, perspectiva permanece estável



Banco Yamaha Motor Do Brasil S.A.



1) Rating de depósito de longo prazo em moeda estrangeira e na escala global, elevado para Ba1 de Ba3, perspectiva permanece estável



2) Rating de risco de contraparte de longo prazo em moeda estrangeira, elevado para Baa3 de Ba1



3) Rating de risco de contraparte de curto prazo em moeda estrangeira na escala global, elevado para Prime-3 de Not Prime



Caixa Econômica Federal (Caixa)



Rating de depósito de longo prazo em moeda estrangeira e na escala global, elevado para Ba2 de Ba3, perspectiva permanece estável



ICBC do Brasil Banco Multiplo S.A.



Rating de depósito de longo prazo em moeda estrangeira e na escala global, elevado para Ba2 de Ba3, perspectiva permanece estável



ING Bank N.V. - São Paulo



1) Rating de depósito de longo prazo em moeda estrangeira e na escala global, elevado para Baa2 de Ba3, perspectiva permanece estável



2) Rating de depósito de longo prazo em moeda local e na escala global, rebaixado para Baa1 de A3, perspectiva permanece estável



3) Rating de risco de contraparte de longo prazo em moeda estrangeira, elevado para Baa2 de Ba1



4) Rating de risco de contraparte de longo prazo em moeda local, rebaixado para Baa1 de A3



5) Avaliação de risco de contraparte de longo prazo, rebaixado para Baa1(cr) de A3(cr)



6) Rating de depósito de curto prazo em moeda estrangeira na escala global, elevado para Prime-2 de Not Prime



7) Rating de risco de contraparte de curto prazo em moeda estrangeira na escala global, elevado para Prime-2 de Not Prime



Itaú Unibanco S.A.



Rating de depósito de longo prazo em moeda estrangeira e na escala global, elevado para Ba2 de Ba3, perspectiva permanece estável



Itaú Unibanco S.A. (Cayman Islands)



Nota de longo prazo em moeda estrangeira e na escala global de depósito/ programa CD, elevado para (P)Ba2 de (P)Ba3



Ações de Perspectiva:



Banco Cetelem S.A



perspectiva alterada para Negativa, de Negativa(m)



Banco do Estado de Sergipe S.A.



Perspectiva alterada para Negativa, de Negativa(m)



Banco Ford S.A



Perspectiva alterada para Negativa, de Negativa(m)