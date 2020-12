'Temos de gerar emprego e deixar governo trabalhar', diz Luiza Trajano

Luiza Trajano, presidente do conselho de administração do Magazine Luiza, disse nesta sexta-feira, 11, que os empresários têm de se unir e não dar diagnósticos. "Sabemos os problemas que o Brasil tem. Convoco vocês a acreditar no Brasil e parar com diagnósticos", comentou. "Convoco os empresários em 2021: temos de gerar emprego e deixar o governo trabalhar", afirmou em evento do Lide, do qual é homenageada.



Ela disse que as reformas não virão tão rapidamente, mas que os empresários têm de investir e gerar empregos para alavancar a economia. "Vamos investir, dinheiro a juros não está dando nada", completou.



Afirmou ainda que começa hoje um novo movimento entre os empresários do País. "Movimento que vamos começar hoje é Vacinação urgente para todos", disse.



A empresária liderou durante a pandemia o movimento "Não demita", que uniu grandes empresas de diversos setores no sentido de preservar empregos.