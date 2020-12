SP fez maior aporte de microcrédito da história com Banco do Povo, diz secretária

A secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen, destacou que o governo estadual fez o maior aporte de microcrédito da história em meio à pandemia, de R$ 200 milhões, por meio do Banco do Povo. Em conjunto, o Banco do Povo e a DesenvolveSP, concederam quase R$ 1 bilhão em crédito na pandemia, acrescentou a secretária.



Patrícia Ellen deu as declarações durante participação no 19º Fórum Empresarial Lide, ligado ao governador do Estado João Doria (PSDB).



A secretária também disse que um dos objetivos principais do governo é o aumento da empregabilidade, com meta de criação de 2 milhões de vagas em quatro anos.



Ela mencionou que, com a parceria do setor privado, o índice de empregabilidade dos alunos que saem dos cursos das Etecs e Fatecs do Estado é de 70% a 90%.



Concessões



A secretária afirmou também que o plano de retomada do Estado tem 19 projetos de concessão, que, juntos, somam US$ 6 bilhões, sendo que a maioria é no setor de transportes e infraestrutura, como os 22 aeroportos regionais.



Ele mencionou ainda que está na fase de estudos o modelo de entrada de capital privado na Sabesp.



Patricia Ellen também disse que será implementado em janeiro um Balcão Único na Junta Comercial para acelerar a criação de empresas, o que, segundo ela, deve permitir o salto no Ranking Doing Business, do Banco Mundial.



Como esforços do governo durante a pandemia de covid-19, a secretária ainda citou a aprovação da reforma administrativa, que pode trazer uma economia de R$ 7 bilhões para o Estado.