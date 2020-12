Senado inicia discussão de projeto da nova lei do gás

O Senado começou a discutir o projeto da nova lei do gás. Se depender do parecer do senador Eduardo Braga (MDB-AM), o projeto voltará para a Câmara dos Deputados.



O senador incluiu as usinas termelétricas inflexíveis no texto.



O Cidadania apresentou um destaque para retirar a alteração do projeto.



Se a bancada insistir na recuperação do texto da Câmara, o requerimento do partido será analisado em uma votação separada.