França multa Google e Amazon por desrespeito a lei sobre 'cookies'

O regulador da França anunciou nesta quinta-feira (10) uma multa de 100 milhões de euros sobre o Google e de 35 milhões de euros sobre a Amazon, sob o argumento de que as empresas desrespeitaram a legislação local sobre "cookies". A Comissão Nacional de Informática e das Liberdades (CNIL) diz em dois comunicados que as empresas instalaram "cookies" publicitários nos usuários de seus serviços na internet sem o consentimento prévio nem informações suficientes sobre a operação.



Os "cookies" são pequenos pacotes de dados enviados por um site para o navegador do usuário. Eles facilitam a navegação, mas podem também servir a fins publicitários e para rastrear os usuários pela internet. O regulador francês pede que as companhias americanas possam se adequar à legislação local sobre o tema e ameaça adotar mais multas, caso isso não ocorra.