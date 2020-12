MRV lança marca de empreendimentos voltados para classe média

(foto: MRV/LinkedIn/Reprodução)

O grupoestá lançando a “”, uma nova linha de negócios imobiliários voltada para abrasileira. A nova marca vai se concentrar no público com renda entre R$ 7 e R$ 11 mil mensais e com desejo ter um imóvel personalizado, um mercado com potencial para atender mais de 2,5 milhões de famílias e que está aquecido com a queda nas taxas de juros a longo prazo.

Até 2023 a Sensia quer lançar R$ 1 bilhão por ano em empreendimentos, o que equivale a 3 mil unidades no valor médio de R$ 350 mil. A ideia é que daqui pra frente o grupo de engenharia passe a utilizar essa marca quando for conceber projetos em bairros de classe média. Com isso, todo segmento de construção e venda de apartamentos de médio padrão será direcionado para a novo selo e à marca “Construtora MRV” caberá os empreendimentos populares, onde vem atuando e crescendo nos últimos 20 anos na esteira do programa Minha Casa Minha Vida.

Segundo, diretor de novos negócios do grupo MRV, a empresa vem estudando esse mercado nos últimos dois anos e conseguiu desenhar uma proposta de valor pra esse cliente que será a oferta de um imóvel bem localizado, com acabamento personalizado e um preço acessível.

“O nosso objetivo é que toda a estrutura que o cliente encontrar nos decorados (apartamentos modelos), poderá ser adquirida. Não queremos que o cliente tenha que fazer reforma logo depois de comprar um apartamento novinho e não queremos que ele pague caro por armários planejados e decoração. O que pretendemos é transferir para o cliente toda a nossa capacidade e personalização. Isso só é possível porque a MRV investiu muito em tecnologia nos últimos ano e todo esse investimento está nos possibilitando hoje criar uma solução inédita no mercado”, afirma.

A mudança também faz parte da estratégia de composição de um portfólio diversificado de marcas na companhia. A MRV & CO, que será a nova marca do grupo, abrigará, além de MRV e Sensia, a Luggo, startup de aluguéis de unidades, a Urba, braço de loteamentos em condomínios e bairros planejados, e AHS Residential, empresa americana recém adquirida que atua na construção e locação das unidades para futura venda do negócio para fundos de investimentos. “Essa marca chega pra compor um portfólio que faz parte da plataforma habitacional da MRV e esperamos que essa marca cresça muitos nos próximos anos”, pontua Resende.

Belo Horizonte é uma das cidades escolhidas apara receber os primeiros lançamentos, mas, além da capital de Minas, a Sensia atuará em outras 12 regiões metropolitanas do país onde a MRV já está presente. Segundo a companhia, quatro projetos da Sensia já estão em fase final de aprovação e deverão ser lançados até o final do primeiro semestre de 2021.