XP: Follow on movimenta US$ 1,234 bilhão com preço de US$ 39 por ação

A XP Inc. anunciou nesta segunda-feira, 7, o encerramento da oferta subsequente de ações (follow on) realizada pela própria companhia e pelo Itaú Unibanco. No total, foram vendidas 31.654.894 papéis, ao preço unitário de US$ 39. Assim, a operação movimentou US$ 1,234 bilhão.



O Itaú vendeu 24.524.459 ações da XP, ficando assim com US$ 956,4 milhões. A XP vendeu 7.130.435 papéis, ficando com US$ 278 milhões. Os dois vendedores garantiram ainda a opção de mais 4.135.122 ações para quem participou desta oferta, o que pode gerar mais US$ 160 milhões.



Os coordenadores da operação foram a XP Investimentos, Itaú BBA, Morgan Stanley e JPMorgan.