Maia, sobre tributária: os pontos do texto estão todos ajustados com governo

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta segunda-feira, 7, esperar que o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), e o relator da reforma tributária, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), possam avançar no texto entre hoje e amanhã, para que o texto possa ser apresentado às lideranças. Segundo Maia, os pontos do relatório já estão "ajustados com o governo".



O presidente da Câmara citou a reforma tributária como uma das pautas que, para ele, serão votadas até o fim do ano pela Casa.



"Estamos esperando a chegada do relator em Brasília, que deve ser agora no início da tarde, para que possa terminar de redigir o texto. Os pontos do texto estão todos ajustados com governo. O governo tem contribuído com a matéria, está discutindo com Estados e municípios a questão do fundo", disse Maia.