E-commerce fatura R$ 7,72 bilhões com Black Friday e Cyber Monday em 2020

A Black Friday e a Cyber Monday movimentaram R$ 7,72 bilhões de quinta-feira, dia 26 de novembro, a segunda-feira, dia 30. O valor representa aumento de 27,7% em relação ao mesmo período do ano passado.



Foram 13,01 milhões de pedidos na data, número que reporta um crescimento de 21,9% em relação a 2019. Os dados são de um levantamento realizado pela Neotrust/Compre&Confie;, empresa de inteligência de mercado focada em e-commerce.



Dos pedidos realizados nacionalmente, a maior parte esteve concentrada no Sudeste, com 61,6% do total. Em seguida, vem o Nordeste, com alta de 15,8%; o Sul, com 14,7% de aumento; o Centro-Oeste, 6%; e o Norte, 2%.