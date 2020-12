Desemprego cai, mas EUA frustram com criação de vagas menor que a esperada

Em meio aos impactos da segunda onda de covid-19, os Estados Unidos criaram 245 mil empregos em novembro, informou nesta sexta-feira, 4, o Departamento do Trabalho americano, em relatório conhecido como "payroll". A leitura frustrou a mediana de 25 apostas consultadas pelo Projeções Broadcast, que era de geração de 450 mil novas vagas.



Por outro lado, a taxa de desemprego caiu de 6,9% em outubro para 6,7% no mês passado, para além da expectativa de baixa a 6,8%.



Já o salário médio por hora avançou 0,31% no mesmo intervalo e cresceu 4,38% em relação ao mesmo mês do ano passado.



A abertura de vagas e setembro e outubro foi revisada pelo Departamento do Trabalho dos EUA.



De setembro, a revisão foi para cima: de 672 mil para 711 mil novos postos de trabalho. De outubro, para baixo: de 638 para 610 mil empregos.