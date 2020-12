Presidente da Caixa descobre, surpreso, que há gente morando em lixões

Presidente da Caixa, Pedro Guimarães, disse que não sabia até recentemente que havia moradores em lixões (foto: Wilson Dias/ Agência Brasil)

O Presidente da Caixa descobriu *cara de surpreso* que existem pessoas morando nos lixões. A elite brasileira é uma chacota. pic.twitter.com/uFjMOUcnGH %u2014 Haddad Debochado (@HaddadDebochado) December 4, 2020

Mudança

O espanto do presidente da Caixa, Pedro Guimarães , nessa quinta-feira (03/12), ao se deparar com pessoas morando nos lixões, está rendendo comentários, nesta sexta-feira, nas redes sociais.Em solenidade no, Guimarães disse ter descoberto recentemente que havia pessoas no Brasil morando em lixões.A declaração ocorreu em meio às comemorações do Dia Internacional da Pessoa com"Há três semanas nós visitamos alguns. E o que a gente viu é algo que eu nunca tinha pensado que existisse. Pessoas morando nos lixões, e vivendo no chorume", declarou ele.



De acordo com Guimarães, na próxima semana será aberto o primeiro edital de financiamento aos lixões. "Apesar de ser uma responsabilidade das prefeituras, esse governo termina novas obras e vai atrás da ajuda daqueles que precisam", afirmou.



Ao longo desse ano, o presidente da Caixa e executivos do banco têm percorrido diversas cidades brasileiras para visitar e conhecer melhor a realidade dos brasileiros.

Veja outras reações

Bom dia, minha gente! Eu não sei se vocês viram mas ontem, numa cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente da Caixa Econômica disse que só agora ficou sabendo que tem brasileiros morando em lixões. Esse é o desgoverno Bolsonaro. #BeneditadoRio pic.twitter.com/BmeU6KtcVJ — Benedita da Silva (@dasilvabenedita) December 4, 2020