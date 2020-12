Vale prevê investimentos de US$ 5,8 bi em 2021

A mineradora Vale pretende investir US$ 5,8 bilhões em 2021, de acordo com informações disponibilizadas nesta quarta-feira, 12, em fato relevante divulgado ao mercado sobre a atualização das projeções, como preparação para seu encontro anual com analistas, o Vale Day. Segundo a companhia, desse total US$ 4,8 bilhões serão destinados à manutenção e apenas US$ 1 bilhão a crescimento.



Para os anos subsequentes, a empresa informou que irá investir US$ 5,5 bilhões, em média, com US$ 1 bi para expansão.



A companhia manteve a última estimativa de capex para 2020, de US$ 4,2 bilhões, divulgada junto com os resultados do terceiro trimestre. O montante vem se reduzindo ao longo do ano.



A primeira projeção divulgada pela Vale no encontro de acionistas do ano passado era de US$ 5 bilhões, depois revisada para baixo por duas vezes. A estimativa para 2021, entretanto, cresceu em US$ 800 milhões ante o divulgado na ocasião.



Em teleconferência com analistas, em outubro, o diretor-executivo de Finanças da companhia, Luciano Siani, informou que as projeções de investimento sofriam uma influência positiva do câmbio, além de um "efeito covid", como decorrência da postergação de obras.