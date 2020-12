Black Friday não empolga, e vendas ficam abaixo do esperado

Black Friday deste ano decepciona, com vendas abaixo do esperado, e lojistas culpam a pandemia pelo desempenho ruim (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) Black Friday, realizada na última sexta-feira (27/11) e no fim de semana, não atendeu às expectativas de vendas dos lojistas da capital. A informação, baseada em sondagem da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), feita com 114 comerciantes nessa segunda-feira (30), revela que, para 36,1% dos entrevistados, o resultado final ficou abaixo do esperado. , realizada na última sexta-feira (27/11) e no fim de semana,às expectativas dedos lojistas da capital. A informação, baseada em sondagem da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), feita comnessa segunda-feira (30), revela que, para 36,1% dos entrevistados, o resultado final ficoudo esperado.





De acordo com 72,2% dos comerciantes, a pandemia afetou diretamente as vendas na Black Friday. 63,9% acreditam que a redução do fluxo de pessoas nas ruas foi o que mais prejudicou. E, para 52,8% dos entrevistados o desemprego foi o vilão.





O horário de funcionamento do comércio (19,4%) e o aumento dos preços dos produtos (36,1%) também aparecem na lista. “De forma geral, a pandemia e seus reflexos foram os grandes responsáveis pelo desempenho abaixo do esperado. Sabemos que foram muitos meses de paralisação do setor e, dificilmente com somente uma ação, os lojistas iriam recuperar os prejuízos”, avalia o presidente da entidade.

Força da internet

Os lojistas que realizaram vendas iguais ou melhores que o mesmo período do ano passado afirmaram que o uso das redes sociais foi fundamental. Atendimento qualificado e ofertas atraentes também foram alguns dos ingredientes. “Cada vez mais as lojas de rua estão expandindo sua presença na internet. Aqueles que criaram um diálogo mais próximo e eficiente com o cliente via redes sociais, conseguiram um melhor desempenho”, afirma Souza e Silva.

Pagamento

Dentre as formas de pagamento mais usadas pelos consumidores nesta Black Friday, destaque para o pagamento à vista no cartão de crédito. Essa foi a escolha de 32,2% dos consumidores segundo os comerciantes. Já o cartão de débito ficou em segundo lugar, com 30,5%. 27,1% dos compradores optaram pelo parcelamento no cartão de crédito e 10,2% pagaram em dinheiro.

Shoppings

Uma outra pesquisa, feita pela Associação dos Lojistas de Shopping Center de Minas Gerais (Aloshoping), mostra que os estabelecimentos arrecadaram menos que o previsto na data se comparado ao ano passado. Novamente, a pandemia do coronavírus está entre os principais fatores citados para levar a atividade à marca negativa.

O levantamento foi feito entre os dias 29 e 30 de novembro em todos os shoppings da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Comerciantes de 98 empresas, que representam 500 lojas de diferentes segmentos, foram ouvidos.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz