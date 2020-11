Alshop/Sahyoub: Com fase amarela, setor será penalizado na melhor época do ano

Para o presidente da Associação de Lojistas de Shoppings (Alshop), Nabil Sahyoub, a notícia da regressão da fase verde para a amarela no Plano São Paulo "bateu muito negativamente no setor". Ele criticou que o governo não tenha feito restrições durante a campanha para a eleição municipal. "O setor vai pagar a conta na melhor época do ano", diz.



As novas restrições diminuem o funcionamento dos shoppings de 12 horas para 10 horas. No entanto, na prática, Sahyoub diz que serão até 4 horas a menos para os lojistas. "Em época de Natal, costumamos estender os horários a até 14h de funcionamento", lembra.



Ele pontua que isso deve ainda barrar as contratações de temporários nas lojas, o que, em sua visão, pode reduzir pontualmente os custos para os lojistas, mas impede a geração de empregos e o aumento de vendas com o horário estendido.