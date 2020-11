Rodonorte reporta aumento de 6,8% em tráfego; ViaOeste aponta queda de 0,7%

Empresas controladas pela CCR, a Rodonorte e a ViaOeste reportaram números distintos quanto ao tráfego total no período de 20 a 26 de novembro. Enquanto na primeira houve aumento de 6,8% na comparação com igual intervalo de 2019, na segunda a queda foi de 0,7%. Os dados constam em fatos relevantes com data de ontem (28).



Na Rodonorte, no Paraná, o tráfego de veículos de passeio subiu 4,7% e os comerciais, 7,3%, na comparação entre as mesmas semanas de 2020 e 2019. No acumulado do ano até 26 de novembro, o tráfego total subiu 5,2% ante igual período do ano anterior, com queda de 11% nos veículos de passeio e alta de 9,9% nos de uso comercial.



Na ViaOeste, em São Paulo, na semana de 20 a 26 de novembro, o tráfego de veículos de passeio cedeu 3,6%, enquanto os comerciais subiram 3,7%. No acumulado do ano até 26 de novembro, o tráfego total encolheu 10,7%, após baixa de 19,7% em carros de passeio e alta de 3,1% em comerciais.