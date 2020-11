Clientes 'correm' para aproveitar 'ressaca' da Black Friday no Centro de BH

Entrada das Lojas Americanas, na Rua Tamoios, teve fila na manhã deste sábado. (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Passo apertado e olhos atentos em busca do melhor preço. Assim se comportaram os clientes presentes ao Centro dena manhã deste sábado (27/11), dia seguinte à Black Friday , data marcada pela concessão de descontos em produtos dos mais diversos segmentos. Na unidade das Lojas Americanas da Rua Tamoios, consumidores fizeram fila para entrar nas dependências do estabelecimento.Antes de iniciar as compras, os clientes têm a temperatura corporal medida por um fiscal. Utilizar o sábado como dia para aproveitar os preços baixos foi a estratégia utilizada por belo-horizontinos que quiseram fugir das grandesformadas nessa sexta (27)."Vim hoje pois tinha que resolver algumas coisas no Centro. Aproveitei o embalo para não ter que enfrentar aglomeração. Mesmo assim, peguei essa pequena fila”, conta Éder Júnior, de 48 anos.

Perto dali, na Rua Tupinambás, a unidade da Rede — que vende itens de perfumaria e beleza — não possuia clientes formando fila. Dentro da loja, o movimento era tranquilo.

Na mesma via, famosa pelos estabelecimentos que comercializam eletrodomésticos, pouca circulação de pessoas. O vai-vêm era bem inferior ao visto no dia anterior.

Auxílio virtual para conter aglomerações

Na entrada das Lojas Americanas, na Tamoios, um aviso orientava os clientes sobre a possibilidade de utilizar o aplicativo da rede para escolher produtos e agilizar as compras. Tudo para evitar que as pequenas multidões formadas em tempos de coronavírus não “espantem” consumidores.

Black Friday pode alavancar as vendas

Estado de Minas, o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH), Marcelo Souza e Silva, Lojistas creem que o período com preços menores pode dar fôlego às atividades comerciais, muito prejudicadas pela pandemia. Nessa sexta, ao, o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH), Marcelo Souza e Silva, disse crer em resultados positivos para o setor

O dirigente contou ter visitado vários centros comerciais da capital no decorrer do dia e observou que clientes e trabalhadores conseguiram se adaptar às imposições da COVID-19.

“Vimos um grande número de comerciantes distribuindo álcool em gel, medindo a temperatura e controlando o distanciamento nas filas. A nossa preocupação neste ano era com a COVID e com as vendas. E, nesse ponto, pelo que vimos até o momento, está dentro das nossas expectativas”, afirmou.

Comércio aberto amanhã

Na última quarta-feira (25), a prefeitura da capital mineira anunciou a abertura do comércio em três domingos deste ano. Um deles é amanhã, por conta, justamente, da Black Friday. Os dois outros serão os que antecedem o Natal.

Integrante do Comitê de Enfrentamento ao coronavírus, instituído pela gestão de Alexandre Kalil (PSD), o infectologista Estevão Urbano explicou que a flexibilização é para evitar aglomerações em dias específicos

“Essa abertura é para dividir as compras. Para que as pessoas não aglomeram. Estamos vivendo momento decisivo. Belo Horizonte tem que defender um legado que foi construído durante a pandemia, de ser a capital com menor número de mortes por 100 mil habitantes. A ciência continua sendo o carro chefe da administração do prefeito. A ciência não abrirá mão de recomendar medidas que valorizam, em primeiro lugar, a vida”, assegurou.



