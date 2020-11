Caixa Seguridade ressalta que não tem participação na administração da Wiz

Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, 26, a Caixa Seguridade lembra que possui participação de 48,21% na Caixa Seguros Holding, que por sua vez tem 25% do capital da Wiz Corretora. Portanto, a empresa possui participação indireta de 12,05% na Wiz, e não participa de sua administração.



O comunicado é um esclarecimento no âmbito da Operação Descarte, que realizou busca e apreensão de documentos e material na sede da Wiz em cumprimento a decisão da 2ª Vara Federal Criminal de São Paulo, visando apurar fatos ocorridos no período entre 2014 e 2016. A polícia investiga a formação de uma organização criminosa dedicada à gestão fraudulenta e ao desvio de valores de instituição financeira, além de crimes contra a ordem tributária e lavagem de ativos.



A Caixa Seguridade lembra que a Wiz tem exclusividade na negociação de produtos da Caixa Seguros na rede da Caixa Econômica Federal até 14 de fevereiro do próximo ano. A partir do dia seguinte, a Caixa Seguridade assumirá esta exclusividade.



A companhia afirma que vai acompanhar os eventos relativos à operação.