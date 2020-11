Sem oferta, Centro de Treinamento da Varig será vendido pela metade do preço

O leilão do Centro de Treinamento de Pilotos da Varig, último ativo e valor da empresa que entrou em falência em 2010, terminou ontem sem comprador, e voltará a ser ofertado no dia 9 de dezembro pela metade do preço, informou o grupo de ex-funcionários da companhia aérea que há 14 anos lutam para receber seus direitos trabalhistas.



O preço inicial da venda do Centro, uma grande área verde na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro, com edificações onde simuladores formaram centenas de pilotos, era de R$ 122 milhões. No próximo leilão, o preço mínimo será de R$ 61 milhões.



Os ex-funcionários fizeram um protesto durante a tentativa de venda, e entregaram um documento com 80 mil assinaturas ao juiz responsável pela falência, Alexandre Mesquita, da 1ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pedindo que após a venda os recursos sejam rateados entre os ex-funcionários.