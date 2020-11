Santander/Rial: temos pouco espaço no orçamento para uma 2ª onda de covid-19

O presidente do Santander Brasil, Sergio Rial, se mostrou preocupado com as consequências de uma segunda onda de covid-19 no País e criticou a postura de pessoas que não respeitam a obrigatoriedade do uso de máscara em locais públicos.



"Não dá para estar todo mundo num bar e não achar que não vai disseminar o vírus", disse durante live promovida pela Empiricus. Lembrando que o Santander foi uma das primeiras instituições a promover o retorno de parte de seus funcionários ao escritório, Rial ressaltou que o cuidado remete à necessidade de se evitar que uma segunda onda promova necessidades que o País não tem capacidade financeira de suportar.



"Temos pouco espaço no orçamento para uma segunda onda", afirmou. Ele lembrou ainda que mesmo que haja a vacina, haverá um espaço de tempo até que haja imunização da população. Rial apontou também para os desafios da logística de transportar e armazenar uma vacina que, em alguns casos, exige temperaturas bastante baixas.



"Mesmo que haja vacina, há um desafio logístico enorme, especialmente com a necessidade de refrigeração", disse. Rial afirmou ainda que "não dá para se ter repiques de covid-19 em 2021 com a economia debilitada".