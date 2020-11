Invepar e Gru Airport recebem aprovação da Anac para revisão de contrato

A Invepar e a Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU Airport) confirmaram nesta terça-feira, 24, que a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aprovou a revisão extraordinária do contrato de concessão, em razão dos impactos econômicos decorrentes da pandemia do coronavírus para o setor de concessões aeroportuárias. O valor a ser reconhecido pela agência é de R$ 854,9 milhões. O montante, após aprovação formal da Secretária Nacional de Aviação Civil (SAC), será descontado do valor da outorga fixa, como usualmente é realizado em processos de reequilíbrios de GRU Airport.



No final da tarde, a diretoria da Anac anunciou que foram aprovadas as revisões extraordinárias dos contratos de concessão de quatro aeroportos por causa dos impactos econômicos da pandemia de covid-19. Os terminais que foram beneficiados nesta avaliação foram os aeroportos internacionais de Guarulhos, Brasília, Salvador e Confins. No total, o montante de reequilíbrio aprovado foi de R$ 1,27 bilhão.



Segundo fato relevante divulgado pelas empresas, ainda são estudadas e analisadas as opções para a recomposição das condições econômico-financeiras do contrato de concessão no longo prazo.