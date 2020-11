Aneel aprova reajuste médio de 3,48% nas tarifas da Equatorial Piauí

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 24, um reajuste de 3,48% nas tarifas da Equatorial Piauí. Para consumidores conectados à alta tensão, o aumento será de 7,70%, e para a baixa tensão, de 2,58%.



O índice é resultado do processo de revisão tarifária extraordinária (RTE) da companhia, que substituiu o reajuste tarifário anual da empresa.



As revisões são realizadas a cada cinco anos, com vistas a manter o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, mas não é feito para essas empresas desde 2013.



As novas tarifas vigoram a partir de 2 de dezembro. A Equatorial Energia Piauí atende a 1,2 milhão de unidades consumidoras no Estado.