Preço do gás de cozinha em BH sobe quase 6% em quatro meses

Gás de cozinha pode ser encontrado a até R$ 99

O preço do botijão do gás subiu quase 6% em apenas quatro meses na capital, aponta pesquisa do Mercado Mineiro e do app Com Oferta. De maneira geral, o botijão de 13kg pode ser encontrado a até R$ 99 em BH.









Já o preço médio do botijão de 13kg para buscar, o de portaria, era R$ 69,84 em julho; agora, está R$ 73,84. O aumento foi de 5,72%.





Com relação à variação de preço, o mesmo botijão de 13kg para entrega pode ser encontrado de R$ 71 a R$ 99 na capital, uma diferença de 39,44%. O de portaria, para buscar, foi de R$ 65 para os mesmos R$ 99, uma oscilação de 52,31%.





Nesse mesmo período, o cilindro de 45kg para entrega subiu 2,96%, enquanto o de portaria, 2,95%. O botijão de 13kg vazio, por sua vez, ficou 1,10% mais barato entre julho e novembro.





"Cada vez mais o consumidor deve pesquisar e apertar o cerco contra aumentos abusivos", comenta Feliciano Abreu, responsável pela pesquisa. "Nós sabemos que o gás teve aumento e isso prejudica muito, principalmente, as pessoas de baixa renda", complementa.





A Petrobras fez oito reajustes no preço do gás de cozinha nos últimos seis meses. No acumulado do ano no Brasil, o produto subiu 5,47% - ante uma inflação geral de 2,31%.



*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais