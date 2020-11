ANS define que recomposição do reajuste suspenso de plano de saúde será parcelada

A Agência Nacional de Saúde (ANS) definiu nesta quinta-feira, 19, que os beneficiários de planos de saúde que tiveram suspensas as cobranças de reajuste anual e por faixa etária por causa da pandemia da covid-19, terão diluído o pagamento desses valores em 12 meses, com parcelas iguais. As operadoras devem esclarecer os valores cobrados nos boletos que serão enviados a partir de janeiro de 2021.



A reguladora também instituiu os reajustes máximos que poderão ser cobrados para os planos individuais ou familiares (8,14%, entre maio de 2020 a abril de 2021) e para os planos que têm o cálculo regulamentado por Termos de Compromisso, que variam de acordo com a operadora de saúde.



Em agosto, a ANS decidiu suspender os reajustes anuais levando em conta o cenário de dificuldades econômicas provocado pela pandemia. Além disso, também considerou o menor volume de utilização dos serviços de saúde no período.



Segundo a agência, a suspensão dos reajustes abarcou 20,2 milhões de beneficiários em relação à correção anual por variação de custos, e 5,3 milhões de beneficiários que têm ajuste determinado por mudança de faixa etária.