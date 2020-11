Nos EUA, vendas de moradias usadas sobem e chegam a maior nível em 14 anos

As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos subiram 4,3% em outubro ante setembro, à taxa anual de 6,85 milhões de unidades, maior nível desde fevereiro de 2006, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada nesta quinta-feira, 19, pela Associação Nacional das Corretoras (NAR, na sigla em inglês).



O resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam baixa de 1,2% no último mês, a 6,46 milhões de unidades.