Black Friday: consumidores vão apostar nas compras com cartão de crédito, diz pesquisa da CDL/BH

Consumidores já estão se preparando para as compras de Black Friday, que começa no dia 27 deste mês (foto: Reprodução/Pixabay)

Com a Black Friday se aproximando, as expectativas de vendas e compras são as melhores. No dia 27 deste mês os consumidores já podem aproveitar os preços especiais que muitos lojistas prometem oferecer. Segundo uma pesquisa divulgada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), 84,1% dos donos de lojas pretendem colocar descontos atrativos nos produtos e 54,8% dos consumidores vão às compras, sendo que todos têm a intenção de adiantar a compra dos presentes de Natal na Black Friday.





A pesquisa revela que o parcelamento no cartão de crédito será a forma de pagamento mais usada entre os consumidores nesta edição da Black Friday. Logo em seguida, está o débito no cartão de crédito, pagamento em dinheiro, à vista no cartão de crédito e boleto.





As diversas ofertas, os descontos e as várias formas de pagamento podem levar o consumidor as dívidas. Por isso, é necessário ter consciência na hora das compras para não cair na inadimplência. A economista da CDL/BH, Ana Paula Bastos, ressaltou alguns cuidados importantes que os consumidores precisam ter com as formas de pagamento disponíveis.

Cartão de crédito





“As compras realizadas com cartão de crédito, geralmente, são destinadas a bens de maior valor agregado. Por isso, é importante pensar no valor da parcela em longo prazo, não somente se ela cabe em seu bolso em um primeiro momento. Avalie qual o impacto em seu orçamento. Porque em um cenário de inflação, por exemplo, o seu gasto com bens de primeira necessidade irá aumentar, gerando um desequilíbrio em sua renda. Analise os juros cobrados e, principalmente, pague a fatura total do cartão de crédito. Não entre no rotativo”.





Vale a pena parcelar?





“O parcelamento é vantajoso para quem possui um bom planejamento financeiro. Por exemplo, se você tem uma quantia guardada ou investida, vale a pena parcelar e não mexer nesse dinheiro, pois assim você não perde os rendimentos dos juros. Mas, quem não possui um valor guardado, também pode parcelar. Neste caso, é muito importante ter a consciência de que nas compras desse formato, o valor total é dividido ao longo dos meses e muitas parcelas de pequeno valor, ainda que atraentes em um primeiro momento, não são ideais. Pois você estende esse compromisso por muito tempo. Avalie os juros e não se comprometa com parcelas que consumam mais que 30% do seu salário”.

Boleto e dinheiro

“O pagamento em espécie é ideal para quem se planeja financeiramente para a Black Friday. Assim, você adquire o produto desejado e não fica endividado. Já o pagamento via boleto é muito comum para compras on-line. Neste caso, fique atento à segurança do site, pois existem muitos endereços maliciosos que captam seus dados na internet e enviam boletos, mesmo que você não tenha comprado nada. Eles usam esse artifício para captar dinheiro, pois sabem que o consumidor está realizando compras e pode pagar aquele boleto sem perceber”.