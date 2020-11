'Black Fraude': saiba maneiras de se evitar golpes durante as compras virtuais

Compras virtuais devem crescer durante a Black Friday deste ano (foto: Reprodução/Pixabay) Black Friday' está batendo à porta e já começa no próximo dia 27. Diante da pandemia da COVID-19, a expectativa é que o comércio virtual seja ainda mais relevante, visto que os consumidores pretendem aproveitar as promoções oferecidas pelas lojas. Mas atenção! É necessário ficar atento na hora das compras, pois os golpes e falhas ocorrem frequentemente no ambiente virtual. A '' está batendo à porta e já começa no próximo dia 27. Diante da pandemia da COVID-19, a expectativa é que o comércio virtual seja ainda mais relevante, visto que os consumidores pretendem aproveitar as promoções oferecidas pelas lojas. Mas! É necessário ficar atento na hora das compras, pois ose falhas ocorrem frequentemente no ambiente virtual.





Segundo uma pesquisa da Ebit/Nielsen, realizada em parceria com a Elo, o faturamento com as vendas online cresceu 47% no primeiro semestre deste ano. Isso comprova a força das compras online entre os consumidores e mostra que esse tipo de comércio tende a subir durante a Black Friday. Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) prevê um crescimento de 77% nas vendas online no Brasil entre os dias 26 de novembro e 1° de dezembro. Isto significa que muitos brasileiros pretendem ir às compras.





O coordenador do Procon Assembleia, Marcelo Barbosa, afirma que um dos objetivos da Black Friday é 'liberar' espaço para que os produtos natalinos comecem a ser comercializados. A promoção é uma grande aliada e traz a oportunidade das lojas e empresas obterem a confiança do consumidor através de descontos.



Entretanto, no meio das promoções verdadeiras e da confiança entre comerciantes e consumidores, surgem os anúncios falsos, ou melhor, as 'fake news' de produtos. Esses anúncios falsos de produtos em promoção cada vez mais têm aparecido na internet, sobretudo nas redes sociais. Além disso, esse é um dos principais motivos de reclamações dos consumidores nos órgãos de defesa do consumidor. A Black Friday é vista como a chance de ouro para se aproveitar da ingenuidade de quem está do outro lado da tela. Os golpistas se beneficiam com a falta de atenção do comprador que, muita das vezes, está movido pela pressa e ansiedade de comprar.





Uma dica valiosa é desconfiar quando o preço estiver muito baixo ou se a promoção apresenta algo diferente do normal. Outro problema que os consumidores enfrentam neste período de Black Friday são os atrasos nas entregas ou até mesmo a não entrega dos produtos. A entrega de produtos diferentes do que realmente foi comprado e produtos com falhas de qualidade e/ou danificados são outros problemas que os consumidores correm o risco de enfrentar.





O Procon da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) preparou uma série de dicas para que você aproveite as compras de maneira segura e tranquila. Confira:

Não faça compras por impulso. Evite endividar-se.

Pesquise a evolução do preço do produto que pretende adquirir, bem como as condições de pagamento disponibilizadas.

Confira se o produto que você deseja está mesmo em promoção .

. Muito cuidado com sites falsos. Eles são praticamente idênticos aos originais. Suspeite de ofertas muito tentadoras.

Suspeite dos anúncios recebidos por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens.

recebidos por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens. Se o site oferece como opções de pagamento apenas o boleto bancário e/ou transferência bancária, desconfie. Isso é um forte indício de golpe.

Verifique se o site é seguro: no momento da transação, confira se no canto superior esquerdo da tela há um cadeado fechado. Isso significa que a conexão é segura.

Atualize seu programa antivírus, bem como os programas de monitoramento contra spywares e firewall.

Guarde todos os dados da compra, como o nome do site, produtos pedidos, valor pago, forma de pagamento , data de entrega do produto e número de protocolo da compra ou do pedido, se houver.

, data de entrega do produto e número de protocolo da compra ou do pedido, se houver. Não se impressione com aqueles cronômetros enormes em contagem regressiva informando que a promoção está acabando. Isso é apenas uma pressão para que você compre logo, sem pensar muito.

que a promoção está acabando. Isso é apenas uma pressão para que você compre logo, sem pensar muito. Em caso de reclamação ou dificuldade, procure o Procon de sua cidade.

Outras dicas





Cuidado com sites falsos: O golpista cria uma página de produto idêntica ao de um grande varejista, porém em outro domínio. Sem perceber a diferença e acreditando estar realizando a compra em uma loja confiável, o usuário faz o pedido e, em seguida, recebe no seu e-mail um boleto fraudado.





Prefira pagar as compras pelo cartão de crédito: É melhor que o consumidor utilize o cartão de crédito para comprar online para ter a garantia do estorno no caso de golpe ou mesmo de não entrega do produto, diferentemente de outros métodos de pagamento como boleto e transferência.





Busque lojas online com meios de pagamentos confiáveis: busque comércios digitais ou físicos que forneçam tecnologias confiáveis para efetuar o pagamento e também para ser identificado. O reconhecimento facial é um exemplo de recurso que as lojas online utilizam em suas plataformas para garantir uma compra mais ágil e segura.