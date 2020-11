Minas inaugura mais duas usinas fotovoltaicas

Nesta segunda-feira mais duas usinas fotovoltaicas foram inauguradas em MG (foto: Divulgação/Grupo Energisa) Romeu Zema esteve na tarde desta segunda-feira (16) em Iraí de Minas (Alto Paranaíba) e Perdizes (Triângulo Mineiro) para participar da inauguração de mais duas usinas solar fotovoltaica para o Estado. Minas Gerais está agora na liderança nacional quando o assunto é geração solar fotovoltaica, totalizando seis empresas desse segmento, todas inauguradas neste ano.

Durante a manhã desta segunda (16), segundo a Agência Minas, o governador visitou a fábrica de batatas da Bem Brasil, em Perdizes, no Alto Paranaíba. Segundo a assessoria do governo, o município de cerca de 15 mil habitantes é líder na produção de batatas em Minas Gerais.

Já na parte da tarde, o governador seguiu com sua comitiva para a zona rural de Iraí de Minas, onde participou da inauguração de usinas fotovoltaicas de Iraí de Minas (presencial) e nesta cidade, por transmissão simultânea, participou da inauguração de outra usina fotovoltaica, a de Piumhi, cidade situada na Mesorregião Oeste de Minas Gerais; as empresas são do Grupo Energisa.

Minas na liderança

O Estado de Minas Gerais já possui seis usinas fotovoltaicas. Além das inaugurações das usinas em Iraí de Minas e Piumhi, Zema já participou este ano dos lançamentos de outras quatro empresas do segmento de energia renovável, totalizando os investimentos de mais de R$ 100 milhões.

A Alsol Energias Renováveis, empresa do Grupo Energisa, inaugurou em 2020 outras quatro usinas solares fotovoltaicas em Uberlândia (MG) (situadas nas fazendas de Granja Marileusa I, Jardim II, Capim Branco III e Santa Rosa). Juntas, elas possuem capacidade de geração de aproximadamente 20,3 MWp, energia suficiente para abastecer 20 mil residências.

“Esse investimento robusto em geração solar fotovoltaica consolida ainda mais a posição de liderança de Minas Gerais no ranking de geração solar no Brasil e gera desenvolvimento e empregos na região, tanto com a construção das fazendas solares, quanto com a redução de custos para os clientes que utilizarem essa energia limpa”, afirmou Zema.