Sistema de pagamento instantâneo, Pix entra em operação nesta segunda-feira

(foto: Banco Central do Brasil/Divulgação)

Fazerpor meio do, será uma realidade em todo o Brasil a partir desta segunda-feira (16). O, sistema de pagamentos instantâneos brasileiro,de forma plena a partir das 9h desta segunda-feira sob a coordenação do Banco Central (BC). A autoridade monetária passou os últimos dois anos desenvolvendo oe, agora, entrega o sistema com a promessa de acelerar, baratear, simplificar e democratizar osO Pix vai permitir quesejam efetuados em poucos segundos, de forma segura, simples e digital. Para usar, basta abrir o aplicativo do seu banco e acessar o, que estará disponível 24 horas por dia, sete dias por semana e já pode ser oferecido por 762 instituições financeiras, entre bancos, financeiras, fintechs, instituições de pagamentos e cooperativas de crédito. Essa transação serápara todos os consumidores pessoas físicas. Apenas, que vão usar opara receber pagamentos comerciais, terão deO Banco Central diz que a lógica é a mesma dos cartões - que são gratuitos para os consumidores, mas cobram uma taxa dos lojistas - e garante que essado que as atuais. O custo operacional dasque vão usar o sistema desenvolvido pelo BC para efetuar odos seus clientes será de apenas um décimo de centavo de real. Por isso, a expectativa é de que essaseja repassada para os estabelecimentos.Os bancos confirmam que o, mas muitos, ainda, estão definindo suas. Afinal, como se trata de um novo meio de pagamento, ainda não há parâmetros de mercado. Algumas instituições tendem, portanto, a observar os movimentos dos concorrentes para ajustar seus preços nos próximos dias.Banco do Brasil, Itaú e o Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) já decidiram que os três primeiros meses dotambém serão gratuitos para os clientes pessoas jurídicas. No Banco Original, o Pix será gratuito para pessoas físicas e empreendedores individuais.foi anunciada como uma forma de incentivar as empresas a aderirem aoe garantir que elas vão receber os pagamentos instantâneos por meio dessas instituições. Porém, mesmo antes disso, a curiosidade e a expectativa de fazer umjá eram grandes. Até este sábado, 29,9 milhões de consumidores e 1,7 milhão de empresas já haviam se. Ao todo, eles cadastraramé o meio de identificação de uma conta bancária no sistema de pagamentos instantâneos e pode ser o CPF/CNPJ, o celular ou o e-mail do cliente ou, ainda, uma chave aleatória.O profissional de Tecnologia da Informação Antônio Cassimiro, 52 anos, é dono de uma dessas chaves. “Estou animado para o Pix, porque o custo deno nosso país é muito alto. Isso poderá ser reduzido, acredito. Também tem a questão da, pois a transferência é feita rapidamente, em qualquer dia”, explica. Ele diz que, se ose confirmar eficaz, vai migrar as transferências por DOC e TED que faz, hoje, para o novo sistema.Quem já fez um pagamento instantâneo garante que otem correspondido às expectativas. É o caso do analista de sistemas George Brito, 42, que foi um dos escolhidos para fazer parte da fase de operação restrita do sistema. Assim que recebeu a notificação do banco, ele fez uma transferência para a própria conta para testar e, quando viu que funcionava, passou a fazer todas suas transferências via. “A promessa de que é instantâneo é verdadeira. O celular não consegue nem dar a notificação, o dinheiro já chega imediatamente”, conta George, que também pretende deixar de emitir boleto para receber seus aluguéis. “A partir de agora, acaba essa. Estou falando para todo mundo para usar o”, vibra.Até o diretor de Meios de Pagamento do Banco do Brasil, Edson Costa, diz que se surpreendeu com a. É que, além de rápido, promete ser. Para fazer pagamentos, por exemplo, será preciso apenas apontar a câmera do celular para o QR Code que virá embarcado em contas como a de luz ou será gerado pelos estabelecimentos comerciais, no recibo da compra ou nas maquininhas de cartão. Já para fazer transferências, não será mais preciso digitar as informações bancárias do recebedor, basta informar a. Se essa chave for o telefone, poderá até escolher o recebedor direto na agenda de contatos do celular.Em ambos casos,na conta do recebedor. Para o BC, essa liquidez imediata vai ajudar as empresas na gestão do capital de giro e dos estoques e ainda promete facilitar a vida dos consumidores, pois pode acelerar a entrega de compras on-line e ativação de serviços, como energia. Tanto que o BC já fez convênios para permitir o pagamento de contas de luz e o recolhimento do FGTS pelo. “A experiência é muito positiva. Estou confiante de que o”, garante Costa.*Estagiário sob a supervisão de Simone Kafruni