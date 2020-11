Oi prevê acordo com AGU ainda para este ano

O presidente da Oi, Rodrigo Abreu, disse na sexta-feira, 13, esperar que o acordo entre a companhia e a Advocacia Geral da União (AGU) seja fechado ainda neste ano. Segundo o executivo, representantes da Oi e da AGU estão na reta final das negociações que permitirão cortar pela metade a dívida pública da operadora, que hoje é de R$ 13 bilhões. O valor se refere a mais de mil multas aplicadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) à companhia, na última década.



O plano de recuperação judicial da Oi reformulado e aprovado pelos credores em setembro e estabeleceu que a dívida de R$ 13 bilhões será tratada sob as condições da lei 13.988, que entrou em vigor em abril. O novo texto permite à União e a suas autarquias, como a Anatel, flexibilizarem o pagamento de dívidas consideradas "irrecuperáveis ou de difícil recuperação" - caso dos valores da Oi.



Prejuízo



O balanço da Oi mostrou um prejuízo líquido superior a R$ 2,6 bilhões no terceiro trimestre - apesar de negativo, representa queda de 54% em relação às perdas registradas no mesmo período de 2019.



A perda de clientes e de receita é praticamente generalizada, refletindo os desafios de manter uma operação forte em negócios diferentes (voz, dados, banda larga, TV paga e atendimento a empresas). O negócio de fibra óptica, porém, é um alento: a receita desses serviços disparou 388% e já representa 24% da arrecadação em serviços residenciais.





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.