Empresa chinesa de drones inicia obras para construção de unidade em Uberaba

Lançamento da pedra fundamental da empresa chinesa Shennong Tech, em Parque Tecnológico de Uberaba, aconteceu nesta sexta-feira (13) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Shennong Tech, uma empresa chinesa de drones lançou nesta sexta-feira (13) pedra fundamental (o pontapé para o início da construção de unidade de pesquisa e fabricação de drones) em Parque Tecnológico de Uberaba. A empresa será responsável por introduzir tecnologia chinesa na produção de drones e baterias, bem como serviços especializados para o agronegócio.

Segundo informações da Prefeitura Municipal de Uberaba (PMU), a empresa chinesa ofertará mais de 200 empregos diretos e indiretos para o município. Além disso, a previsão de investimento para a construção de sua nova unidade é de R$ 10 milhões, com previsão de faturamento anual de R$ 20 milhões. A empresa será instalada em uma área de 30 mil metros quadrados, na Avenida Randolfo Borges Júnior, no Parque Tecnológico de Uberaba.

O evento contou com a presença do prefeito de Uberaba, Paulo Piau, juntamente com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, José Renato Gomes; da gestora do Parque Tecnológico de Uberaba, a professora Raquel Resende; do presidente da empresa chinesa, Haitao Cheng, acompanhado de outros representantes da empresa, além de convidados.

Cenário agrícola

Durante o seu pronunciamento, o prefeito disse que a instalação da empresa foi fruto de muito trabalho por parte da Prefeitura de Uberaba. “Isso teve início nas nossas viagens à China, à Rússia e a outros países em busca de empresas interessadas em produzir tecnologia e inovação em Uberaba e se instalar no Parque Tecnológico”, contou.

Em seu discurso, o presidente da Shennong, Haitao Cheng, disse que a escolha de Uberaba foi por se tratar de um polo muito importante no cenário agrícola do Brasil. “Traremos novas tecnologias para contribuir de forma efetiva com o desenvolvimento do mercado nacional de drones para pulverização”, afirmou Cheng que garantiu que a Shennong irá trabalhar com a mais avançada tecnologia de drones e equipamentos de alta qualidade com preços acessíveis.