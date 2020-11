Gol e Alitalia retomam acordo de codeshare após dois anos

A Gol e a Alitalia vão retomar neste mês o acordo de compartilhamento de voos (codeshare). Com a volta da parceria, clientes da Alitalia partindo de ou voando para Roma ou Milão terão acesso às rotas da Gol no território brasileiro.



Através do codeshare, os clientes terão check-in, embarque e despacho unificados nas rotas das empresas que partam ou tenham como destino as duas cidades italianas.



"Estamos satisfeitos com a retomada deste acordo com a Alitalia, o que fortalece a presença da Companhia neste importante corredor Brasil-Itália", comenta em nota Randall Saenz Aguero, diretor de Alianças, Expansão Internacional e Distribuição da Gol.



A parceria é retomada após mais de dois anos. As duas empresas já possuem um acordo para clientes frequentes, e com isso, os clientes podem acumular pontos para resgate nos programas Smiles, da Gol, ou MilleMiglia, da Alitalia, nos voos das duas empresas.