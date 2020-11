DoE projeta barril do petróleo WTI em US$ 38,24 em 2020 e US$ 44,24 em 2021

O Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos revisou em baixa suas projeções para o preço do petróleo neste ano e no próximo. Em seu relatório de curto prazo, o DoE espera que o barril do WTI fique em média em US$ 38,24 em 2020 e em US$ 44,24 em 2021.



No mês passado, o mesmo relatório projetava o barril do WTI em média em US$ 38,99 em 2020 e em US$ 45,07 no próximo ano.



O órgão voltou a alertar no relatório mais recente para o "alto nível de incertezas" atualmente, diante da pandemia da covid-19.



A pandemia tem causado mudanças na demanda por energia e nos padrões de oferta em 2020, e continuará a afetar esses padrões no futuro, afirma o DoE.



Ele comenta também que os níveis de estoques de petróleo "elevados" no mundo devem limitar a pressão de alta dos preços, com o barril do Brent seguindo perto de US$ 40 até o fim deste ano.



Conforme a demanda aumenta em 2021, deve haver pressão de alta sobre os preços, com o barril do Brent em média em US$ 47 em 2021, projeta o documento.