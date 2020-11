Relações com a China permanecerão relevantes nos próximos anos, diz Mourão

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou nesta segunda-feira, 9, que as relações econômicas com a China "permanecerão relevantes nos próximos anos". Mourão acredita que há uma "caminho muito bom" no relacionamento entre Brasil e China, além de ver oportunidades para intensificar parcerias e diversificar exportações.



"Eles (chineses) são nossos maiores parceiros comerciais, isso já vem desde 2009, mas a nossa pauta exportadora ainda é muito concentrada, no minério de ferro, no petróleo, na soja, então precisamos diversificar, assim como agregar valor nos produtos exportados para lá", observou o vice-presidente.



Mourão citou ainda que Brasil tem procurado apresentar aos investidores chineses os projetos prioritários para o País dentro da carteira do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI).



O vice-presidente avaliou que seria interesse aprofundar as relações de parceria em outros setores, como o de ciência e tecnologia.



"Vejo com muito bons olhos a oportunidade de aprofundar a cooperação dos outros setores, principalmente na questão de ciência, tecnologia e inovação, onde os chineses estão avançando muito", disse ele. "Vejo um caminho muito bom nesses nosso relacionamento, sempre deixando muito claro que os nosso interesses e os interesses deles têm que convergir. Essa é a realidade."