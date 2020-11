Quanto custa morrer em BH? Preço de túmulo pode variar 6.503%

Cemitério do Bonfim, em Belo Horizonte (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press))

Velório - o custo varia entre R$ 205 e R$ 870, uma diferença de 324%;

- o custo varia entre R$ 205 e R$ 870, uma diferença de 324%; Túmulo - apresentou variação de 6.503%! Preços entre R$454,30 até R$30 mil;

- apresentou variação de 6.503%! Preços entre R$454,30 até R$30 mil; Exumação - gasto entre R$263,30 a R$1.890, variação de 617%;

- gasto entre R$263,30 a R$1.890, variação de 617%; Sepultamento - pode custar entre R$263,30 e R$770,00, uma variação no preço de 192%;

- pode custar entre R$263,30 e R$770,00, uma variação no preço de 192%; Cremação - pode custar de R$263,30 até R$770, com variação de 192%;

- pode custar de R$263,30 até R$770, com variação de 192%; Urna – entre R$300 e R$2.360, variação de 686%. O

– entre R$300 e R$2.360, variação de 686%. O Serviço Funerário - o completo (e mais barato, com urna, ornamentação, coroa de flores, transporte e preparação do corpo) pode custar entre R$780 até R$4.530 com variação de 480%.

Preços Médios

Neste dia de finados, segunda-feira (2), o site de pesquisas Mercado Mineiro divulgou um levantamento realizado entre terça-feira (27) e sexta-feira (30) da última semana, comparando os preços, taxas e serviços deem Belo Horizonte.Quem optar pelo serviço de menor preço gastará em torno de R$ 2.415,90. Em contrapartida, o serviço de maior preço em torno de R$68 mil.Nas, o preço da “coroa natural de flores” variou, nos dias pesquisados, entre R$150 e R$420, com variação de 180%.O Site de pesquisafez também uma comparação dos preços médios de outubro de 2019 com outubro de 2020.De acordo com o, houve aumentos de até 21%, no preço do “Sepultamento”, que em outubro de 2019 tinha preço médio de R$411,46 e em outubro deste ano, subiu para R$498,24.A “Exumação” aumentou 19,79%, sendo que, no ano passado, custava em média R$739,66 esse ano passando a custar em média R$886,03.A Cremação queem média R$ 5.660 subiu para R$6433,75, um aumento de 13.67%. Pelo preço médio o valor total subiu 4,94%, o preço médio de 2019 que era de R$15.481,60 passou para R$16.245,68.: Vale ressaltar que a qualidade dos produtos e dos serviços pode justificar as diferenças nos preços. O consumidor deve avaliar o custo beneficio de cada item da pesquisa para tomar sua decisão. Esta pesquisa é uma base referencial para o