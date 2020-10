JBS: AGE confirma aprovação de ação por responsabilidade contra irmãos Batista

Brasil pega US$ 1 bilhão de empréstimo no Banco Mundial para o Bolsa Família

Sachsida: se necessário, voltaremos a fazer transferência do BC para o Tesouro

'Faremos todas as medidas ao alcance para reduzir a dívida', diz Waldery

Não há previsão no momento de extensão do auxílio emergencial, diz Waldery

Economia: Déficit do setor público é estimado em 12,7% em 2020

Tesouro: dívida bruta deve encerrar 2020 em 96,0% e passar de 100% do PIB em 2025

Trabalho formal responde por 71% das vagas fechadas no trimestre até agosto

Petrobras anuncia queda de 5% no preço da gasolina nas refinarias

