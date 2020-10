'Imposto está morto', ironiza Guedes, irritado com críticas à nova CPMF

Paulo Guedes afirmou que a classe política vai precisar dar uma resposta ao aumento do desemprego no Brasil (foto: Evaristo Sá/AFP)

Apesar de o presidente Jairter admitido que o governo pensa em recriar ao ministro da Economia, Paulo Guedes, perdeu a paciência ao falar sobre o assunto nesta quinta-feira (29). Ele disse que, como o Congresso não está disposto a falar sobre impostos alternativos por conta das eleições, também já pensa em não falar mais sobre o assunto."Do meu ponto de vista, o imposto está morto", declarou o ministro, em audiência na comissão mista que acompanha o enfrentamento àno Congresso Nacional."Quem sabe eu tenha que parar de falar desse imposto mesmo. Inclusive estamos em véspera de eleição. Quero declarar o seguinte: esse imposto, considere-se morto, extinto. Quando foi falado pela primeira vez, caiu o secretário da Receita. Agora, estamos em plena campanha eleitoral, ninguém quer discutir esse troço. O ministro da Economia vai falar disso? Esse imposto não existe", disse Guedes, em tom irônico e visivelmente irritado.foi questionado sobre a proposta de desoneração da folha dos 17 setores produtivos que mais empregam no país, que deve ser apreciada pelos parlamentares na próxima semana.

Ele disse que gostaria de desonerar a folha de todos os setores por tempo indeterminado, mas não pode fazer isso sem criar uma fonte de receita que compense essa desoneração. Por isso, propôs a criação de um imposto de base ampla que incida sobre as transações digitais — uma espécie de CPMF Digital — para fazer uma substituição tributária.



"Achamos que com a criação de um imposto alternativo desoneraríamos a todos para sempre e por mais tempo. Só que tanto lobby foi feito, tanta coisa foi criticada, tanta interdição aconteceu, que cheguei até de uma forma, digamos assim, pacificadora, em véspera de eleições, a dizer 'vai, eu desisto'. Fica todo mundo calmo, não tem mais imposto, não tem mais desoneração, a gente vive com os 30 milhões, 40 milhões de desempregados, como sempre vivemos, nós sempre os ignoramos", reclamou.



O ministro frisou que não pode apoiar a proposta de desoneração da folha diante desse impasse sobre a volta da CPMF: "Esse privilégio é do Congresso, de fazer esse tipo de coisa. Eu não posso apoiar, eu quero saber de onde vai vir o dinheiro. [...] Como não tenho fonte, enquanto não aparecer esse dinheiro, não posso aprovar a desoneração".





Resposta ao desemprego

Irritado, Guedes ainda afirmou que a classe política vai precisar dar uma resposta ao aumento doe à pressão desses setores que correm o risco de ser reonerados em breve. "Essa resposta quem tem é só o Congresso. Eu sou só uma ferramenta empurrada de um lado para o outro", alfinetou.Ele continuou provocando os parlamentares e disse que, ao discutir a desoneração da folha, opode permitir que 40 milhões de brasileiros que hoje são subaproveitados ingressem no mercado de trabalho formal.Guedes argumentou que, hoje, os encargos que incidem sobre ade pagamento encarecem o custo da mão de obra e, por isso, reduzem o número de empregos formais no Brasil. Por isso, pediu que os parlamentares tomem a decisão política de "remover distorções, impostos cruéis, absurdos e ineficientes"."Esses impostos têm todos os defeitos que são imputados ao imposto digital. São cumulativos, regressivos, discriminatórios. O lobby não deixa que enxerguem isso, mas o Congresso enxerga isso", alegou o ministro, no encerramento da audiência pública desta quinta-feira.