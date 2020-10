Iveco contrata 272 operários para reforçar produção em Sete Lagoas

A Iveco informou nesta quarta-feira, 28, que contratou 272 trabalhadores para reforçar as linhas de produção da fábrica de caminhões e chassis de ônibus em Sete Lagoas (MG). As contratações foram feitas em regime temporário e vêm na esteira da recuperação indústria de veículos de transporte com a reabertura da economia.



Nesta quarta, durante congresso promovido pela Autodata, Márcio Querichelli, líder da Iveco para a América do Sul, ponderou, contudo, que a indústria de caminhões ainda vai levar de dois a três anos para retomar os volumes de 2019.



Ele disse que a perspectiva para o ano que vem é positiva, mas vai depender do andamento das reformas, da vacina contra o coronavírus e da produção agrícola. "Se vier segunda onda de covid-19, teremos de rever essas premissas e replanejar os rumos", comentou Querichelli.



O executivo informou ainda que a Iveco abriu 11 novas concessionárias neste ano, chegando a um total de 77 revendas, dentro da meta de alcançar 100 concessionárias.



Na chegada da pandemia, a fábrica da Iveco ficou quase um mês parada, mas desde a reabertura a produção tem sido crescente.