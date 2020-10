Concurseiros podem ter 2021 repleto de vagas

Primeiro batalhão do Corpo de Bombeiros em BH: corporação abriu as inscrições para 40 oportunidades (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press 19/12/18 )



serviço público, devido à pandemia de COVID-19, o próximo ano promete mais de 4 mil vagas em Minas Gerais para futuros servidores.



08:09 - 06/08/2020 Um a cada seis servidores pode se aposentar em 5 anos mas União quer evitar concursos públicos editais que podem ser publicados em 2021, dos quais alguns já foram confirmados. Há uma parcela de processos seletivos que ainda estão em fase de estudos, mas a expectativa é de que vão abranger diversas áreas de atuação, tanto na esfera estadual quanto na municipal. Para surpresa de quem ficou frustrado diante de um 2020 com poucas oportunidades no, devido à pandemia de, o próximo ano promete mais de 4 mil vagas em Minas Gerais para futuros servidores.É longa a relação dosque podem ser publicados em 2021, dos quais alguns já foram confirmados. Há uma parcela de processos seletivos que ainda estão em fase de estudos, mas a expectativa é de que vão abranger diversas áreas de atuação, tanto na esfera estadual quanto na municipal.





O novo concurso para o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais conta com 40 vagas, das quais 30 para o Quadro de Oficiais Bombeiros Militar (QO-BM) e 10 destinadas ao Quadro de Oficiais de Saúde (QOS-BM), com remuneração de até R$ 6 mil.



A banca é da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) e as inscrições podem ser feitas até 21 de dezembro. O edital está disponível no site www.bombeiros.mg.gov.br/concursos.





A seleção programada pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais (Sejusp MG), com destaque para o cargo de policial penal (agente de segurança penitenciário), está autorizada e a comissão de realização foi constituída.



O edital deve ser publicado em breve. Serão 2.420 vagas para o cargo, com remuneração inicial em torno de R$ 4 mil. Além de policial penal, haverá oportunidades para agente de segurança socioeducativo e assistente executivo de defesa social, todos de nível médio.





A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) conduz negociações para obter autorização da Câmara de Orçamento de Finanças do estado (COF), além de tratativas com a Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado (Seplag-MG).



A expectativa é que o concurso ocorra no próximo ano, tendo em vista as necessidades de pessoal do governo de Minas.





A seleção deverá preencher 1.800 vagas efetivas, quantidade solicitada em 2018, distribuídas entre cargos de níveis médio, técnico e superior, em carreiras de técnico operacional (várias especialidades), enfermeiro, analistas e médicos.



O cargo de técnico operacional da saúde deve oferecer remuneração entre R$ 1.427,73 (nível médio) e R$ 1.700,03 (médio/técnico). O salário previsto de enfermeiros (nível superior) é de R$ 3.464,43, enquanto o vencimento de analista de gestão e assistência a saúde (nível superior) é de R$3.464,43.



A remuneração de médicos (nível superior com pós-graduação e residência médica) é de R$ 5.801,50.





Em abril passado, foi confirmada a realização de concurso da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage, de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.



O edital ainda não tem data para ser publicado, em razão da pandemia, mas os preparativos estão adiantados. A banca organizadora será a Exame Auditores e Consultores, escolhida por meio de pregão eletrônico. Serão duas vagas para o cargo de contador, que requer a graduação na área e tem salário inicial de R$ 2.992,67.





De guardas a médicos



Os preparativos do concurso para a Guarda Municipal de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foram retomados em julho. O Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP) foi escolhido como gestor do processo seletivo.



A previsão é de que sejam oferecidas pelo menos 60 vagas para a carreira de guarda, que exige nível superior completo. Desse total, 57 oportunidades serão destinadas a candidatos do sexo masculino e três para mulheres. Ainda não há data oficial para abertura do concurso.





O Conselho Regional de Psicologia da 4ª Região escolheu a banca organizadora de seleção, o Instituto Quadrix.



O número de vagas ainda não foi divulgado, mas já se sabe que serão destinadas a profissionais de níveis médio e superior, entre assistente financeiro e contábil e psicólogo, advogado, bibliotecário e contador.





Para os cargos de nível médio, os salários variam de R$ 3.112,82 a R$ 3.956,32; e para os graduados, de R$ 3.873,95 a R$ 6.198,24. Ainda não há previsão para divulgação do edital, mas a expectativa é de que ocorra ainda este ano ou no início de 2021.





O Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais anunciou em maio a contratação da banca organizadora de seu próximo concurso. Será a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep).



Outras informações sobre a seleção não foram divulgadas desde então, mas há expectativa de que o edital seja publicado em breve.





De acordo com o documento, publicado no Diário Oficial da União, serão oferecidas vagas para os seguintes cargos: analista de departamento pessoal e contábil; estatístico e analista de licitações, todos de nível superior. O número de vagas ainda não foi anunciado.





A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2021 de Minas Gerais foi aprovada em julho. Com isso, aumenta a expectativa para novos concursos no próximo ano.



Há previsão de editais para órgãos como Polícia Militar, Ministério Público de Minas Gerais, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado e Universidade do Estado de Minas Gerais. A previsão na lei aprovada não significa que esses concursos já estão autorizados ou confirmados.





SELEÇÕES NO BRASIL

Processos seletivos que podem ser realizados no país em 2021





>> IBGE (censo demográfico) – Por causa da pandemia, a seleção foi adiada para o próximo ano. Serão 208.695 vagas temporárias para agentes censitários e recenseadores





>> Ministério Público da União (MPU) – É um dos propósitos da atual gestão do órgão e teve preparativos iniciados. O edital seria divulgado este ano, mas a abertura foi adiada para o segundo semestre de 2021





>> Polícia Rodoviária Federal (PRF) – Aguarda autorização para abrir 2,6 mil vagas. As lotações, assim como editais anteriores, deverão abranger a sede em Brasília e outros estados, incluindo Minas Gerais





>> Polícia Federal (PF) – Trabalha com a previsão de divulgar edital ainda este ano e aplicar as provas em abril de 2021. São es (peradas 2,5 mil vagas nas áreas policial e administrativa





>> Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) – O órgão enviou pedido de concurso para este ano, mas não informou o número de vagas nem a sua distribuição





>> Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade (ICMBio) – Está em pauta, após pressões de investidores sobre o governo brasileiro. O aval para a seleção depende do Ministério da Economia.





>> Fundação Nacional do Índio (Funai) – Instituição pediu aval para nomeação de 826 vagas nos níveis médio e superior. Se autorizado, o edital poderá ser publicado no primeiro semestre do ano que vem





>> Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) – Reiterou o pedido de concurso para 2021. Serão 280 vagas: 180 para auditores e 100 para agentes de atividade agropecuária





>> Receita Federal – Foi pedido para o preenchimento de 3.360 vagas efetivas nos níveis médio e superior. Desse total, 2.050 são para a área tributária e aduaneira e 1.310 para a administrativa