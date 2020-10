Agência Nacional de Mineração emite alerta de risco para barragens em MG

A Agência Nacional de Mineração (ANM) emitiu um alerta na manhã deste sábado, 24, sobre a previsão de chuva excessiva em Minas Gerais e o risco para barragens em nível de emergência 3, o mais alto. Em nota, o órgão alerta para a possibilidade de "precipitações fortes".



"Os empreendimentos que possuem barragens de mineração em Minas Gerais devem redobrar a atenção e o monitoramento das estruturas este final de semana", reforça a nota da ANM. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de que o volume de chuva entre hoje e amanhã supere os 50 mm.



As três barragens no Estado classificadas como nível de emergência 3 ficam nos municípios de Barão de Cocais, Nova Lima e Ouro Preto. A ANM pede para que as equipes equipes de segurança se mantenham "em alerta, com monitoramento diário das condições das estruturas - em especial do estado de conservação - além de manter atenção especial às tomadas d'água dos vertedouros".



O órgão reforça que o Sistema Integrado de Gestão de Segurança de Barragens (SIGBM) deve ser informado imediatamente sobre eventuais anormalidade e o Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM) deverá ser acionado.