S&P reafirma rating AA do Reino Unido, com perspectiva estável

A S&P; reafirmou o rating do Reino Unido em AA, com perspectiva estável. A agência diz que as autoridades locais lançaram mão de uma série de medidas fiscais, monetárias e regulatórias para mitigar o choque econômico da pandemia.



Projeta ainda contração de 9,7% na economia do país neste ano, com deterioração das finanças públicas, mas consolidação nos anos seguintes, "conforme a economia se recupera".



A S&P; diz que o rating poderia sofrer pressão de baixa se a recuperação for significativamente mais fraca do que o antecipado, tornando a consolidação fiscal "mais desafiadora".



Isso poderia ocorrer, por exemplo, se exportações de produtos e serviços do país perderem acesso a mercados importantes europeus por um período prolongado, aponta a agência, em meio às negociações sobre a relação futura entre o país e a União Europeia.