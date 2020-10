Tarcísio Freitas: Privatização de Eletrobras e Correios passará pelo Congresso

Em live com o presidente Jair Bolsonaro e com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, afirmou nesta quinta-feira, 22, que a privatização da Eletrobras e dos Correios "são coisas que vão passar pelo Congresso", trazendo mais investimentos para o País.



Freitas destacou ainda projetos de leis que serão encaminhados pelo governo ao Parlamento, como um que trata de swaps cambiais e debêntures, além de novas concessões. "Uma quantidade grande de projetos que vai ajudar bastante o Brasil", declarou.



O ministro da Infraestrutura aproveitou a live com o presidente para agradecer ao Tribunal de Contas da União (TCU). "Tenho um profundo agradecimento. Eles são craques, agora o Jorge vai engrandecer o time de lá".



Na última terça-feira, o Senado aprovou a indicação do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, para ocupar uma vaga no TCU.