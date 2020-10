Governo revisará projeção de queda do PIB para 2020 em novembro, diz secretário

O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, disse nesta quinta-feira que a equipe econômica irá revisar no começo de novembro a projeção atual para queda do Produto Interno Bruto (PIB), de 4,7% em 2020.



"Todos os indicadores de atividade mostram um forte recuperação em V da economia. Diversos especialistas têm apontado que a atual recessão é mais profunda, mas é mais curta que a da crise de 2008 e 2009", afirmou o secretário, em seminário virtual promovido pelo Tribunal de Contas da União (TCU).



Ele citou ainda dados da pesquisa Focus do Banco Central para mostrar que a volatilidade nas projeções do mercado para o PIB estão se reduzindo, com uma convergência para previsão do Ministério da Economia.