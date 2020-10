Porta-voz de Pelosi diz que conversa com Mnuchin deixa acordo mais próximo

Porta-voz da presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, Drew Hammill afirmou nesta quarta-feira que ela e o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, conversaram durante 48 minutos. "A conversa de hoje nos deixa mais perto de ser capazes de colocar a caneta sobre o papel para escrever a legislação", garantiu o funcionário sobre as negociações de um novo pacote fiscal.



Hammill disse que houve troca de posições sobre a linguagem adequada para a legislação, o que "nos deixa mais bem preparados para chegar a um compromisso sobre várias prioridades".



E também comentou que as diferenças continuam a ser reduzidas em prioridades de saúde, incluindo uma estratégia nacional de testes para covid-19, e para o rastreamento de contatos. Por outro lado, Pelosi considera que é preciso fazer mais para garantir maior segurança nas escolas do país na volta da paralisação por causa da pandemia.



O porta-voz informou também que Pelosi e Mnuchin devem conversar novamente nesta quinta-feira, para tentar resolver as questões ainda em aberto.