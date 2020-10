Petrobras reduz preço do litro da gasolina em 4% nas refinarias

A Petrobras reduziu em 4% o preço da gasolina em suas refinarias. A revisão foi anunciada aos clientes e valerá a partir de amanhã. Após este reajuste, o preço médio da gasolina vendida às distribuidoras está em R$ 1,74. No ano, o litro do combustível ficou 9,1% mais barato.



A empresa não revisou o valor do litro do óleo diesel nesta quinta-feira. Mas, segundo sua assessoria de imprensa, informou que desde janeiro o produto acumula queda de 24,3%.