BC: até as 18h, foram feitos 21,09 milhões de cadastros de chaves do Pix

O Banco Central informou nesta quinta-feira, 8, por meio de sua assessoria de imprensa, que registrou até as 18h de hoje um total de 21,09 milhões de cadastros de chaves no Pix - o sistema brasileiro de pagamentos instantâneos. Hoje é o quarto dia de cadastramento das chaves. Não há prazo para terminar.



A chave de usuário é um identificador de contas do Pix. O cliente pode cadastrar um número de celular, e-mail, CPF, CNPJ ou um EVP (uma sequência de 32 dígitos a ser solicitado no banco).



Por meio da chave, será possível receber pagamentos e transferências 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano. O BC lembra que a chave é um "facilitador" para identificar o recebedor, mas não é indispensável para receber um Pix.



O sistema começará a funcionar em 16 de novembro. Até o momento, o BC habilitou 694 bancos, fintechs e cooperativas para o lançamento do Pix.